Elektrik kesintisi!

Girne’nin bazı bölgelerine yarın iki saat elektrik verilemeyecek.

ads ads ads ads
29/04/2021

ads
ads
Elektrik kesintisi!

Girne’nin bazı bölgelerine yarın iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

29/04/2021 12:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: elektrik kesintisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.