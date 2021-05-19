Elektrik kesintisi!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

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19/05/2021 12:21