Elektrik kesintisi!

GÜZELYURT’TA BAZI BÖLGE VE TESİSLERE 6 SAAT SÜREYLE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

ads ads ads ads
19/05/2021

ads
ads
ads
Elektrik kesintisi!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

19/05/2021 12:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.