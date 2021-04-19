Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt bölgesinde yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacağını bildirdi.  

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19/04/2021

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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt bölgesinde yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacağını bildirdi.  

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecek.

19/04/2021 14:28
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TAGS: elektrik, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kıb-Tek
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