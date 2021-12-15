Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

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15/12/2021

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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan 12.30-14.30 saatleri arasında da Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerinde kesinti olacak.

15/12/2021 15:22
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TAGS: elektirk kesintisi, kıbrıs,
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