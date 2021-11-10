Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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10/11/2021 16:00