Elektrik kesintisi!

Haspolat’ta, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında olacak.

YDÜ KAMPÜSÜ, PANDEMİ HASTANESİ VE NECAT BRITISH SCHOOL’DA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampüsü, Pandemi Hastahanesi ile Necat British School’un elektrik enerjisi yarın 45’er dakikalık sürelerle dönüşümlü olarak kesilecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak

kesintiler 09.30-12.00 saatleri arasında olacak.

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12/04/2021 16:02