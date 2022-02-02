Elektrik kesintisi!

Lefkoşa ve Güzelyurt'ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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02/02/2022

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Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 09:00 – 15:00 saatleri arasında Alayköy, Metehan Sınır Kapısı, Türkeli, Yılmazköy,  Zet karting Bölgesi ve Gürpınar Bölgelerine elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT’UN BAZI BÖLGELERİNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Duyuruya göre 09.00- 15.00 saatleri arasında yapılacak kesinti Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgesinde etkili olacak.

02/02/2022 16:21
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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