Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Teknecik II Trafo Merkezi’ndeki bakım – onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi ve Teknecik Elektirik Santrali ile Acapulco Hotel arasında kalan yol üstü yerleşim yerleri etkilenecek.