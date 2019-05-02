HABER KIBRIS

Elektrik kesintisi!

Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 

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02/05/2019

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Elektrik kesintisi!

Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Teknecik  II Trafo Merkezi’ndeki bakım – onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi ve Teknecik Elektirik Santrali ile Acapulco Hotel arasında kalan yol üstü yerleşim yerleri etkilenecek. 

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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