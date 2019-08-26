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Elektrik kesintisi!

Güzelyurt’ta, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 16.00 saatleri arasında iki sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

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26/08/2019

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Elektrik kesintisi!

Güzelyurt’ta, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 16.00 saatleri arasında iki sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK açıklamasına göre, söz konusu saatlerde, Trenyolu ve Kamil İmam sokakların elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmaları istendi.

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TAGS: haber, kıbrıs, Güzelyurt
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