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Elektrik kesintisi!

6 saat elektrik enerjisi kesik olacak

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25/09/2019
HK

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Elektrik kesintisi!

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün bugün 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

25/09/2019 10:36

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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