Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 13.00 – 15.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik Kurumu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği kaydedildi.

04/11/2019 10:48