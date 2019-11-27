Elektrik kesintisi!
Girne ve Yeşilyurt’ta bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.
27/11/2019
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Girne ve Yeşilyurt’ta bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Girne’nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile 15:30 saatleri arasında uygulanacak.
Yeşilyurt bölgesinde bugün, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:30 – 15:30 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.