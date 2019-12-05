Elektrik kesintisi!

Güzelyurt bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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05/12/2019
HK

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Elektrik kesintisi!

Güzelyurt bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Güzelyurt Trafo Merkezi’ne bağlı orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 9.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada kesintiden etkilenecek bölgelerin; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgeleri olacağı belirtildi. (BRT/KIBTEK)

05/12/2019 09:48
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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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