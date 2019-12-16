Elektrik kesintisi!

 Zeytinlik’te yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

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16/12/2019
HK

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Elektrik kesintisi!

 Zeytinlik’te yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre,  sabah 08:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Zeytinlik Köyü, Zeytinlik Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Zeytinlik Köyü’nün Güneyi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

16/12/2019 12:20
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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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