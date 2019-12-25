Elektrik kesintisi!

Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın birçok köye elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın 09.30 ile 13.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat enerji verilemeyecek köyler şöyle:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy.”

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

25/12/2019 15:09