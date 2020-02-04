Elektrik kesintisi!

Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde bugün iki saat elektrik kesik olacak.

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04/02/2020
HK

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Elektrik kesintisi!

Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde bugün iki saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek. Brt

04/02/2020 09:55
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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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