Elektrik kesintisi var

Gazimağusa’da alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lions Garden ile Yuvarlak Ev civarlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak.

LEFKE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gemikonağı – Lefke Anayolu’nda Ali Uskuri Dükkanları civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında olacak. Ayrıca, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde 15’er dakikalık sürelerle Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarının da elektrik enerjisi kesik olacak.