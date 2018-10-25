Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle İskele bölgesindeki birçok köyde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi var.

09.00-15.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden etkilenecek yerleşim birimleri şöyle:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Gardens bölgesi, BRT, İskele mandıralar, İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy.”

Kalkanlı’nın bir bölümüne yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Kalkanlı köyünün bir bölümünde elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi