Sabah 10.00-11.30 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Karşıyaka, Karşıyaka’nın sahil kesimleri, İslam Kampı bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası bölgesi, kahvehaneler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.

Öte yandan Koruçam’da bugün dönüşümlü elektrik kesintisi var.Koruçam köyünde 09.00-15.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılacak.Kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.