Elektrik kesintisi...

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Güzelyurt’ta ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık köylerine 09.00-15.00 arasında; Lefke’de Lefke-Gemikonağı yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarında 09.00-14.00 arasında ve İskele’de de Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma ve Thalasa Sitesi’ne 09.00-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.