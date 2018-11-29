Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi, Kalkanlı ve Yuvacık'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, ağaç budama çalışmalardan dolayı, Güzelyurt Atatürk Caddesi üzerindeki konut ve iş yerlerine bugün 09.00 ile 12.00 arası elektrik enerjisi verilemeyecek.



Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak tamirat çalışması nedeniyle ise yine bugün 13.00 ile 14.00 saatleri arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak