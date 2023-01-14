Elektrik kesintisinden trafik ışıkları da nasibini aldı

Ortaköy ve Dereboyu'ndaki trafik ışıkları elektrik kesintisinden dolayı yanmıyor

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14/01/2023

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Elektrik kesintisinden trafik ışıkları da nasibini aldı

Lefkoşa'da elektrik kesintileri nedeniyle  trafik ışıklarının yanmaması, trafiğin daha da sıkışmasına neden oldu.

Ülkemizde son günlerde yaşanan elektrik sorunundan trafik ışıkları da nasibini aldı. Lefkoşa,Ortaköy ve Dereboyu kavşağındaki trafik ışıklarının yanmaması sonucunda zaten sıkışık olan araç trafiği daha da çıkmaz hale getirdi. Trafikte sıkışan vatandaşlar duruma isyan ederek, yetkililerden müdahale istedi.

14/01/2023 11:03
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TAGS: trafik, ışık, haber, kıbrıs
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