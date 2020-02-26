Elektrik kesintisine dikkat…

Kıb-Tek, yarın Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy camii bölgesinin elektrik enerjisinin 2 saat kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle, kesintinin 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

26/02/2020 17:37