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Elektrik kesintisine dikkat!

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02/01/2022

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Elektrik kesintisine dikkat!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın (3 Ocak Pazartesi) 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Mallıdağ Kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.

 

 

02/01/2022 22:27
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TAGS: Elektrik kesintisine dikkat!, haber, kıbrıs,
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