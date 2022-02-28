Elektrik kesme limiti 100 TL’ye çekiliyor!

KIB-TEK, abonelerine uyguladığı elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürüyor. Abonelerinden birikmiş borçları tahsili için böyle bir karar alan KIB-TEK’in yeni uygulaması 1 Mart itibari ile devreye girecek. Yani Nisan ayı faturalarında KIB-TEK’e 100 TL veya üstü borcu olanların elektriği kesilecek.

Öte yandan aynı uygulamanın tüm devlet daireleri için de geçerli olacağı belirtilirken KIB-TEK’in abonelerinden alması gereken bor ise 950 milyon TL.

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28/02/2022 17:36