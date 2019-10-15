Elektrik Kurumu ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Ülkemizi etkisi altına alan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Şiddetli fırtına Lefke’de ve Güzelyurt’ta elektriklerin kesilmesine neden oldu. Elektrik Kurumu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre arızanın tespiti ve tamiri için çalışmalar sürüyor.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

15 Ekim 2019 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17:10’dan itibaren; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

Fotoğraf: Arşiv

15/10/2019 19:55