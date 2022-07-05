Elektrik Kurumu’ndaki kaosun arkasında 8 milyon Euroluk rant mı var?

Elektrik Kurumu’nun son dönemde içine sürüklendiği kaosun arkasında ciddi bir rant kavgası olduğu ortaya çıktı. Rantın boyutunun ise 8 milyon Eurolara dayandığı iddia edildi.

Bu rantın ise elektrik fiyatlarına yapılacak zamlarla yine vatandaştan karşılanması endişesi var. Haber Kıbrıs’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar kötü yönetim nedeniyle kurumun önce kaos içine sürüklendiğini yaratılan bu kaos ortamının ise birilerinin rant aracına dönüştürüldüğünü anlattı.

İddiaya göre piyasa değerinin yüzde 40 üzerinde yakıtın geçtiğimiz günlerde Elektrik Kurumu’na getirildiği ve sevkiyatın bu şekilde devam edeceğini ileri sürüldü.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynaklar ihalenin neden şeffaf ve herkese açık bir şekilde yapılmadığını sorgulayarak alınan teklifin ne olduğunun bilinmediğini ve ortada bir takım gizli işler döndüğünü vurguladı.

Öte yandan gelecek yakıtın kalitesi ile ilgili ciddi kaygıların da olduğu ifade ediliyor.

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05/07/2022 16:28