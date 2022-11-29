Elektrik maliyetlerine dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu'nda “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, ekonominin içinde bulunan durumun, bütçede öngörülen katkının henüz belli olmamasından ötürü belirsiz olduğunu söyledi.

Uluçay, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret ederek, 2023 yılının bütçe planlamasının önemine vurgu yaptı, enflasyonun önüne geçilemediğini ifade etti ve değerlendirmelerde bulundu, yapılması gerekenleri saydı. Uluçay, hayvancı, esnaf, tarım alanında faaliyet gösterenlerin sıkıntıları yanında elektrik maliyetlerine işaret ederek, geleceği planlarken, ülke kaynaklarını da en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini kaydetti. Uluçay, elektrikte yaşanan sorunlar ile bu konuda yapılan protokolü de değerlendirerek, önemli olanın hane halkının düşük maliyetli enerjiye ulaşması olduğunu belirtti.

Demokrasi kurallarından uzaklaşmadan bir seçim yarışı yapacaklarını da ifade eden Uluçay, bu süreçte söylemlere dikkat edilmesini istedi, yerel yönetimlere aday olan kişilerle seçilmeleri halinde çalışacaklarının unutulmaması gerektiğine değindi.

Maliye Bakanı Şan da, kamu maliyesini rahatlatmak için yaptıkları çalışmaları anlatarak, borçlanma şekillerini değiştirerek, daha uygun faizlerle kamuyu rahatlatacaklarını, halka da bunun yansımaları olacağına inanç belirtti.

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29/11/2022 18:13