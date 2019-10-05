Elektrik Müteahhitleri Birliği “Güneş Enerji Sistemleri Kurulumları” Ziyaretleri Başlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), “güneş enerji sistemlerinin kurulumlarıyla” ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler başlattı.

KTEMB Başkanı Bora Karaçam’ın verdiği bilgiye göre, KTEMB heyeti, ziyaretler kapsamında Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi ziyaret etti.

Karaçam, elektrik işleri birlik üyeleri tarafından yapılan ve son zamanlarda artan güneş enerji sistemleri kurulumlarının ele alındığı toplantılarda, özellikle çatılara yerleştirilen güneş panellerinin yarattığı görüntü ve bunların oluşturduğu risklere dikkati çekti.

Karaçam, ayrıca yapılan kurulumlarda panellerin genellikle binaların çatılarına monte edildiğini ancak çatının kurulumu yapılacak panellerin yerleşimi için uygun olmaması nedeniyle üretilen çözümlerin görüntü kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Bunun dışında panelleri yerleştirmek için kurulan iskelet sistemlerinin bazı çatılarda 6 metre yüksekliğe kadar çıkarılması nedeniyle bunun olası şiddetli rüzgâr veya fırtına gibi bir doğa olayında uçarak ciddi bir can ve mal güvenliği riski oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Bu tip kurulumlarda panelleri taşıyıcı iskelet sistemi için statik hesaplamaların mutlak suretle yapılmasının ve kurulumların belirli kurallar çerçevesinde gerekli mercilerin izin ve denetimine tabi olmasının önemine değinen Karaçam, ilgili odalarla birlikte hareket edilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını da ifade etti.

Karaçam, bu konu hakkında çalışma başlatan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile de konuya ilişkin yaptıkları görüşmede, belediyenin bu konudaki çalışmalarına katkı koymak ve birliğin görüşlerini yapılacak teknik toplantılarda aktarmak istediklerini Belediye Başkanı Benli’ye aktardıklarını kaydetti.

Karaçam, doğru akım üreten bu sistemlerin örneğin konutlarda kullanılan alternatif akıma göre daha yüksek yangın riski taşıdığını belirtti. ,

Karaçam, birlik üyelerinin bu sistemlerin elektriksel kurulumlarını yaptıktan sonra şebeke bağlı sistemlerde mahsuplaşma için Kıb-Tek kontrolüne sunduğunu, ancak bu kontrollerin EMO vizeli elektrik projesi üzerinden yapılmakta olduğundan elektrik haricinde taşıyıcı sistemlerle ilgili herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belirtti.

Karaçam, dolayısıyla taşıyıcı sistemden kaynaklanacak herhangi bir çökme veya hareket sonucunda kabloların kısa devre olmasıyla yangına sebebiyet verebileceğini ifade etti.

05/10/2019 11:23