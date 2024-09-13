Elektrik Müteahhitleri Birliği'nde yeni görev dağılımı...

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) 13. olağan genel kurulunda seçilen 14. dönem Yönetim Kurulunun ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdiği bildirildi.

KTEMB’den verilen bilgiye göre, Birliğin Lefkoşa’da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilen toplantıda görev bölümü yapıldı. Buna göre Türkay Uzun Sılalı başkanlığındaki yeni dönem Yönetim Kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Celal Hasan Cin (Asbaşkan), Tarkan Bulancak (Sekreter), Mertsan Direl (Sayman), Hüseyin Aygün (Basın-Yayın Sorumlusu), Özden Gençalp (Sosyal İşler Sorumlusu), Barım Erdoğan (Eğitim Sorumlusu)."

Yönetim Kurulunun yeni dönemde ağırlık vereceği konuların, özellikle son zamanlarda giderek artan, yangın ve ölümle sonuçlanan elektrik kazalarının temel nedeni olan yetkisiz elektrik müteahhitliği faaliyetlerinin önlenmesi için yapılan çalışmaların kapsamının genişletilmesi, yeni teknolojiler ve iş sağlığı ve güvenliği gibi meslek içi eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, geliştirilecek projelerle Birliğin etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması olduğu bildirildi.