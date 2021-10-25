Elektrik Sektörüyle İlgili Eğitimler Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin düzenlediği eğitimlere 750 kişi başvurdu.

Birlik tarafından kalifiye eleman yetiştirme amacıyla “Elektriksel Alan Projesi” altında ücretsiz düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Eğitimlere 30 ayda 750 kişinin başvurduğu, eğitimlerde başarılı olan kişilere sertifika verileceği ifade edildi. Sertifika sahibi kişilerin talep etmesi durumunda Birliğe üye firmalarda istihdam edilmesi için destek verileceği de belirtildi.

Eğitimler elektrik sektöründeki çok çeşitli elektriksel uygulamalarla ilgili her ay farklı konularda düzenleniyor.

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25/10/2021 16:22