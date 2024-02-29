Elektrik tarifelerinde yüzde 15 artış

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarından itibaren geçerli olmak üzere hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yüzde 15 oranında artış yaptığını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, enerji satış tarifelerinde yarından itibaren geçerli olmak üzere, tüm tarife türlerine eşit şekilde yüzde 15 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Maktu ücret, asgari ücrete yapılan artış oranı dikkate alınarak yüzde 52.38 oranında artırılırken, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine ise zam yapılmadı.

Buna göre; tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 8.2627 TL’den 9.5021 TL’ye, 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,8791 TL’den 3.3110 TL’ye, 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 5,9396 TL’den 8.8305 TL’ye, 501-750 kws arası konut tarifesi 6,3865 TL’den 7.3445 TL’ye, 751-1000 kws arası konut tarifesi 6,9226 TL’den 7.9610 TL’ye, 1001 kws üzeri konut tarifesi ise 8,2629 TL’den 9.5023 TL’ye yükseltildi.