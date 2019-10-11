Elektrik Üretimi Maksatlı Doğal Gaz 2021 Sonunda

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) Başkanı Simeon Kassianidis’in, dün, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile yaptığı görüşmeye ve bu açıklamasına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre DEFA Başkanı Simeon Kassianidis, elektrik üretimi amaçlı olarak, Güney Kıbrıs’a, doğal gaz ithal edilmesi sürecinin 2021 yılı sonunda tamamlanmasının hesaplandığını belirtti.

Kassianidis, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz ithalinin, ülke ekonomisinin değişimi için bir başlangıcı teşkil edeceğini söyledi.

Kassianidis, şu anda sözleşmelerin tamamlanmasına ilişkin zaman dilimi içerisinde olduklarını, Kasım ayı içerisinde bunların imzalanacağını, yıl sonundan önce de, 2021 yılı sonunda doğal gaza sahip olmak için tüm ilgili çalışmaların başlayacağını ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da elektrik üretimi amaçlı doğal gazın getirilmesinin ülke ekonomisi için bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Sizopulos ayrıca doğal gazın getirilmesinin, elektrik fiyatlarının düşmesi gibi bir çok yararı olacağını ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA), yeteri kadar geç kalmasıyla birlikte, birkaç gün önce yan şirketi “ETİFA’nın” (Doğal Gaz Alt Yapılar Şirketi), Vasiliko’da depolama ve sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesi alt yapılarının inşası ve sahibi konusunda yetkilendirilmesi için Rum Enerji Düzenleme Kurulu’na (RAEK) başvuruda bulunduğunu yazdı.

Gazete DEFA’nın bu konuda geç kalması, RAEK’in zaman zaman tepkisine de neden olduğunu belirtti.

Habere göre söz konusu başvurunun, Doğal Gaz Satın Alımına ilişkin yasa tarafından öngörüldüğü de belirtildi.

11/10/2019 12:56