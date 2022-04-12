Elektrik ve içkide fiyatlar zamlı devam ediyor; ona göre tüketin

İçeriği sır gibi saklanan ekonomik protokolle ilgili son aşamaya gelindi. Ciddi sokak eylemlerine olanak tanıyacak maddelerin de yer aldığı protokolün son görüşmeler ve imzası için Başbakan Faiz Sucuoğlu “o çok beklediği” daveti dün nihayet aldı. Hem de krizin içinde

Kriz? Hani maliye yapmış olduğu, bakanlar kurulunda da onaylanan elektrik tarife ve içki fon ZAMLARI var ya? Hani Başbakan yeni fiyatlar açıkladı ya… Hani “personel corona oldu” diyerek maliye yeni fiyatları çalışmadı ya… Hani Başbakan da Maliye bakanına öfkeli ya…

Cuma gününden bu yana, Başbakan üç kez Sunat Atun’u görevden alma girişiminde bulundu. En çok da dün. Hatta dün, Meclis kulisleri haraketlendi. Milletvekilleri gerildi, Olgun Amcaoğlu ha bakan oldu, ha olacak, neredeyse şoförü bile ayarlandı

Başbakan, Sunat Atun’u odasına çağırdı, odada bir süre kalındı. Sunat bey devamında meclisten ayrıldı. Başbakan da yakınlarına Atun’u görevden aldığını söyledi. Başbakan bu krizle uğraşırken, birden güneş açtı. Beklenen davet yapıldı, hem de nasıl acaba?

“Sayın Başbakan sizlerle birlikte sayın Maliye Bakanı Sunat Atun’u Fuat Oktay beyle ekonomik protokole son şekli vermeniz için Türkiye’ye bekliyoruz.” Bir anda Faiz beyin planı tutmadı. Görevden alma olmadı. Cumhurbaşkanlığına gidilmedi. Herşey rastlantı tabii ki…

Başbakanlık çevrelerinden hem daveti, hem de Atun krizini detayları ile doğrulatma şansım oldu. Faiz bey, “fiyatlar düşsün” diyor. E ama onayladınız hepsini. Bir kamyon insan oturup çalıştı, detaylandırdı. Elektrikte alkolde bu kadar fiyat artışının öfkesini de bir zahmet Başbakan hesaplamalıydı

Maliye Bakanlığı, özellikle alkol konusunda yeni bir çalışma başlattı. İthalatçıların karından bir miktar feragat etmeleri isteniyor. Özellikle yerli yerli üretim içkide fon düşecek, ithal içkide ise fiyatlara göre kademeli bir fon düşünülüyor. Ama Başbakan rakam açıkladı aslanlar gibi. O ne olacak?

Elektrikte ise indirim yapacak tek kaynak yok. Buraya dikkat. Fuel-oil kalmadı; Teknecik kademeli çalışıyor, yani az üretiyor. Açık, alım garantisi ile üretimi de yükselen AKSA’dan alınıyor. AKSA resmen para basıyor. Peki devlete ürettiğini kaça satıyor?

AKSA’dan alınan elektriğin kilowatt saatine dolar kuruna göre, 2.5- 2.7 TL arası fiyat ödeniyor. AKSA’dan bu fiyata alıp, halka 98 kuruşa, 1.2 TL’ye enerji satmak mümkün mü? Başbakan sat diyor, maliyede para yok, Teknecik’te ise üretim bitti

KIBTEK’te organizasyon tamamen çöktü. Teknecik yakıt alacak kaynağa sahip değil. Bankalardan rica minnet 5-7 milyon dolar para isteniyor, bunu ancak bir yurtsever verir. Riski? E bu tabloda ortada. Oturup krizi yönetmek varken, krizi yönetmesi gerekenler yeni kriz yaratıyor

Protokol ile, KıbTek’te hizmetlerin ayrıştırılması, kamuda sosyal hakların kriz anlarında dondurulması, hayat pahalılığının dondurulması, spor koordinasyon kurulunun canlandırılması, telekomünikasyon alanında özelleştirme gibi bir çok unsuru içerisinde barındırıyor.

Başbakan tam Sunat Atun’u görevden alacakken, beklenen davet geldi. Kriz burada mi biter, Türkiye’de mi başlar bilmem. Bildiğim 5 milyar TL maaş açığı, alım gücü düşen bir halk, sürekli kavga eden kabine üyeleri, ihale takipçilerinin cirit attığı

Darılma, gücenme, kırılma yok. Bizim de derdimiz doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak. Doğru bildiğimizi söylemeye, bilmediğimizi öğrenmeye, sorup- sorgulamaya, aktarmaya devam edeceğiz.

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12/04/2022 08:51