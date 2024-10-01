Kıbrıs Türk Sanayi Odası, son dönemde art arda yapılan elektrik zamları karşısında sert bir açıklama yaparak, hem vatandaşların hem de üreticilerin dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Elektrik Zamlarıyla yanıyoruz: Dayanacak Gücümüz Kalmadı!" Son dönemde art arda yapılan zamlar, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin ekonomik yükünü daha da ağırlaştırmakta ve toplumsal refahı olumsuz etkilemektedir. Artan enerji maliyetleri, hem haneleri hem de üretim sektörlerini doğrudan vurmakta, dar gelirli ailelerin ve küçük işletmelerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu zamlar, hane bütçelerindeki enerji payını hızla artırırken, aynı zamanda üretim maliyetlerini de yükselterek enflasyonist baskıları tetiklemektedir. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yükselen elektrik faturaları nedeniyle maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve bu durum, iş gücünün istihdamında da olumsuz etkilere yol açmaktadır. Sonuç olarak Kıbrıs Türk Sanayisi bu gidişle iflas bayrağını çekmek zorunda kalacak. Şimdiden helvasını dağıtmaya hazırlananlar varsa şaşırmayacağız! SON SÖZ: ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI. Kıbrıs Türk Sanayi Odası