Elektrikle Hayata Bağlananların Yaşamı Tehdit Altında!

Ülkemizde son dönemlerde giderek artan elektrik kesintileri hepimizin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir.

Konutlar yanında, iş yerlerinde, resmi dairelerde ve üretim yapılan atölyelerde de elektrik kesintileri nedeni ile sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak hastanelerde elektrik kesintilerin sıklaşması ve sürenin uzaması ile jeneratörlerin devreye girmesinde ve yeterliliğinde sorunlar yaşanmaya başladığından sağlık hizmetinde ve ya hizmet sunumunda aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır.

Bütün bunlardan başka, yetkililerin unuttuğu veya görmezden geldiği bir grup daha vardır ki, onlar da, evde elektrikle çalışan tıbbi cihazlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda olan ciddi, hayatı tehdit edici kronik hastalıkları olan hastalarımızdır. Çoğunluğu solunum yetmezliğine bağlı ev tipi ventilatör, oksijen konsantratörü, nebülizatör, aspiratör, havalı yatak/tıbbi hasta yatağı gibi elektrikle çalışan cihaz ve malzemeleri kullanarak hayata tutunmaya çalışan bu hastalarımızın uzun süreli ve sık elektrik kesintileri nedeni ile yaşamları tehdit altındadır ve bu konuya derhal bir çözüm üretilmelidir. Kesintilerin bu şekilde devam etmesi durumunda bu hastalarımız için devlet hastanelerinde yer açılmalı ve takip ve tedavileri güvenli şekilde sürdürülmelidir. Buna yönelik acil düzenleme yapılması ve hangi hastaların bu ihtiyaç duyacağının tespiti ve transferleri planlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümete, sorumlu ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere çağrımızdır: İnsanlarımız yaşamlarını kaybetmeden acilen önlem alınız. Aksi takdirde yaşanacak can kayıplarından sorumlu olacaksınız.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Yönetim Kurulu

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04/07/2022 22:00