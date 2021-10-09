Elektrikleri tamamen bitti, Lübnan karanlığa gömüldü

Akarkayıt krizi nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'ın büyük iki elektrik santralinin kapandığı açıklandı. Uzun süredir elektrik kesintileri ile boğuşan ülke tamamen karanlığa gömüldü.

2019'da ekonomisinin çökmeye başlamasından bu yana günlük hayatın tüm yönlerini etkileyen bir kriz dalgasıyla sarsılan Lübnan şimdi de günlerce sürmesi beklenen elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.



Lübnan Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın tükenmesi sebebiyle ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santralinin dün üretime ara vermesinin ardından bugün öğle saatlerinden itibaren güneydeki Zahrani Elektrik Santralinin de aynı sebepten durduğu belirtildi.



Elektrik üretimindeki sorunun tehlikeli boyutlara ulaşacağına dair ilgili makamların aylardır uyarıldığına işaret edilen açıklamada, Deyr Ammar ve Zahrani santrallerinin durmasıyla ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü kaydedildi.

MODERN TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ

Dünya Bankası'nın modern tarihin en büyük ekonomik çöküşlerinden biri olarak nitelendirdiği krizden etkilenen ihtiyaçlar arasında yakıt, elektrik, su ve ilaç temini yer alıyor.

İŞLETMELER VE HASTANELER KAPANIYOR

Sakinler günde bir veya iki saat elektrikle sınırlı kaldıklarını bildirirken, işletmeler ve hastaneler operasyonları azaltmak veya tamamen kapatmak zorunda kaldılar.

ÜLKEDEKİ ELEKTRİK KRİZİ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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09/10/2021 20:49