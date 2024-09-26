Elektrikli Araçların Yükselişi ve Şarj İstasyonlarının Önemi

Son yıllarda elektrikli araçların (EV) kullanımı, çevre bilincinin artması ve teknolojik gelişmelerle birlikte hızla yükseliyor. KKTC’de de bu trend gözlemleniyor; araç sahipleri, elektrikli araçların sunduğu sürdürülebilirlik ve maliyet avantajlarını değerlendiriyor. Ancak bu artış, beraberinde şarj istasyonlarına olan ihtiyacı da getiriyor.

Schneider Electric’in KKTC Distribütörü olan Ertek Elektrik Sistemleri’nin Satış ve Pazarlama Direktörü Umut Çaynak, kullanıcıların elektrikli araç şarj istasyonu satın alırken bilinçli tercihler yapmalarının önemine dikkat çekti; ‘Kaliteli elektrikli şarj aletleri, güvenlik, hız ve dayanıklılık açısından büyük avantajlar sunarken, aşırı ısınma ve kısa devre gibi riskleri minimize ederek kullanıcı güvenliğini artırmaktadır. Ayrıca, uzun ömürlü malzemelerle üretilen cihazlar, daha az bakım gerektirir ve maliyet etkinliği sağlar. Sonuç olarak, kaliteli şarj aletleri, hem güvenli hem de verimli bir deneyim sunarak elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar’

Bireysel kullanım alanı dışında Çaynak; ‘Otel, restoran ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda elektrikli araç şarj istasyonlarının bulunması, kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi haline gelmiştir. Bu mekanlar, hem elektrikli araç sahiplerine pratik bir şarj imkanı sunmakta hem de sürdürülebilirlik odaklı bir hizmet anlayışı sergilemektedir. Kullanıcılar, araçlarını şarj ederken aynı zamanda alışveriş yapma veya dinlenme imkanı bulduklarından, bu tip işletmelerin kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi haline geldiğini belirtti.. Dolayısıyla, işletmeler için şarj istasyonu bulundurmak, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra rekabet avantajı da sağlamaktadır.