Elektrikli menzil çıtası 240 kilometreye taşındı

Amerika merkezli olan ve elektrikli modellerle piyasaya girmeyi planlayan Buell Motorcycles, Fuell serisi elektrikli motosiklet ve bisiklet modellerini duyurdu.

Elektrikli motor ve bisiklet piyasasında yerini almak isteyen Buell Motorcycles, yeni tanıttığı elektrikli bisiklet ve motosiklet modellerinde kullanıcılara sunduğu menzil mesafesi ile dikkatleri çekmeyi başardı.

Özellikle menzil konusunda farklı firmalar tarafından kullanıcılara sunulan elektrikli motorların sayısı günden güne artış göstermekte. Amerikan pazarı içerisinde kendine yer bulmak isteyen ve eski bir Harley-Davidson mühendisi olan Erik Buell tarafından kurulan Buell Motorcycles, Fuell serisi ürünleri ile karşımıza çıkıyor. Ürünlerde kullanılan karbon alaşım materyalleri ile kullanıcılara kaliteyi hissettirme çabası içerisinde olan şirket, motosiklet ve bisiklet modellerinde kullanıcılarına üst düzey performans ve menzil mesafeleri sunacağını belirtiyor.