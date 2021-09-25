Elektrikli otomobillerin menzil sorunu hala çözülebilmiş değil

Peki elektrikli araçlarda istenilen verim yakalanabildi mi? Eğer otomobili sadece şehir içerisinde günlük trafikte kullanıyorum diyorsanız sizin için büyük bir sorun yok diyebiliriz. Fakat sık sık uzun yol yapıyorsanız o zaman işler tamamen değişecektir.

Hali hazırda satışa sunulmuş olan ya da yakın zamanda sunulacak olan pek çok modelde 400 km menzil bulunuyor. Üstelik bunun arttırılmış menzil olduğunu da belirtmek gerekiyor. Hali hazırda 2 – 3 yaşında olan elektrikli otomobillerde bu menzil 150 km civarında.

Türkiye gibi bir ülkede bu menzilin büyük sıkıntı yaratacağını söyleyebiliriz. Çünkü hali hazırda pek çok benzin istasyonunda hızlı şarj aleti bulunmuyor. Bulunsa dahi bunların sayısı oldukça yetersiz. Herşeyi bir kenara bırakırsak otomobillerin bu cihazlarla şarj edilmeleri ortalama yarım saat sürüyor.

Normal bir prizden şarj etmek ise yaklaşık olarak 8 ile 12 saat arasında değişiyor. Dolayısıyla bu sorunlar çözülmeden elektrikli otomobillerin satış tarafında başarılı olması çok da mümkün görünmüyor.

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25/09/2021 14:40