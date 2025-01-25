Elektrikli Scooter Kavgası: Bir Kişi Yere Düşürülüp Darp Edildi

Lefkoşa’da önceki gün Girne Caddesi üzerinde, iş yerinin önünde scooter ile beklediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu A.Ü. (E-32), K.G.’nin (E-56) kullandığı elektrikli scooteri kasten iterek yere devrilip hasara uğramasına ve K.G.’nin de yere düşmesine sebep oldu.

Konu şahsı darp ettiği olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.Ü. tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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