'Elektriksel Alan' Projesinin Tanitimlari Devam Ediyor

Avrupa Birliği’nin Eğitimde Yenilik ve Değişim VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından yürütülen Elektriksel Alan Eğitim Projesinin tanıtımları devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje tanıtımları kapsamında Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve proje ekibi tarafından Birlik üyelerine yönelik Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta yapılan bölgesel bilgilendirme toplantılarının yanısıra; Karpaz Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Haspolat Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi, YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ve DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokuluna ziyaretler gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Osman Asilzade konuya ilişkin açıklamasında, elektrik sektöründe istihdam olanaklarını artırmak ve daha rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturmak için piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimlerinin verileceği projenin 30 ay süreceğini kaydetti.

Asilzade ayrıca elektrik mühendisleri, teknikerleri, teknisyenleri, ustalar, çıraklar, öğrenciler ve mesleğe ilgi duyan kişilerin proje kapsamında Birliğin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından proje ile ilgili bilgilere ulaşabileceğini ve eğitimler için müracaat edilebileceğini bildirdi.

Açıklamada, projenin açılış etkinliğinin yarın LTB Bandabuliya Sahnesi’nde saat 17.00’de yapılacağı kaydedildi.