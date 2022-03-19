Elektrikte çaresizlik, kesintiler devam edecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) günlerdir ülke genelinde üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapıyor. Kesintiler ülkenin dört bir yanından protesto ediliyor ancak üretim yetersizliği nedeniyle devam ediyor.

Elektrik kesintileri hem vatandaşları hem de işletmeleri zora sokuyor. Akşam saatlerinde kesinti yapılması jeneratörü olmayan vatandaşları elektriksizliğe mahkum bırakırken jeneratörü olanlar ise akaryakıt fiyatları nedeniyle kullanmak istemiyor. Elektriğe sürekli ihtiyaç duyan işletmeler ise saatlerce jeneratör çalıştırmak durumunda kalıyor.

Vatandaşlar durumu tiye alıyor…

Yüzlerce vatandaş akşam saatlerinde dönüşümlü olarak yapılan elektrik kesintilerine isyan ederken bazı vatandaşlar ise “Eve geldim artık kesebilirsiniz” diyerek Kıb-Tek’i tiye alıyor.

Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar “Elektrik zamlandı, zaten maaşı elektriğe veriyoruz bir de eve gelince elektrik kesiliyor. Bu duruma biran önce çare üretin” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Kesintiler devam edecek mi?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’e yatırım yapılmaması durumunda elektrik kesintilerine devam edileceğine dikkat çekti.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan da elektrikte tüketimin çok yüksek olduğunu belirterek, üretim yetersizliğinden kaynaklı kesintilerin devam edeceğini söyledi.

Elektrik kesintilerinin nedeni ne?

Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, “Teknecik’te 60 megavatlık termik santralın birinin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, Teknecik’teki sekiz dizel jeneratörlerden birinin bakımda ikisinin de arızalı ve tamirde olduğunu; ayrıca AKSA santralindeki iki makinanın arızalı olduğunu” bildirdi.

Arızalardan dolayı ülke genelinde 70 megawattlık üretim eksikliği oluştuğunu, havanın kapalı ve bulutlu olmasından dolayı güneş enerjisi panellerinden de istenilen verimin alınamadığını kaydeden Erdoğan, “Bu nedenle arıza giderilinceye kadar ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Tamir çalışmaları başlamıştır gün boyu sürmesi bekleniyor” dedi.

Yaz ayları kritik…

Öte yandan ülkemizde yaz aylarında elektrik tüketimi kış aylarına nazaran artış gösteriyor.

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan konuya ilişkin “Önümüzdeki yazı atlatabilmek için çareler arıyoruz. Önümüzdeki günlerde Bakan Sunat Atun’a ve Bakanlar Kurulu’na bir sunum yapacağız” ifadelerini kullandı.

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19/03/2022 12:53