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Elektrikte çoklu tarife yürürlükten kalkıyor

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18/02/2022

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Elektrikte çoklu tarife yürürlükten kalkıyor

Elektrikte çoklu tarife sistemi yürürlükten kaldırılıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni nizamlanameye göre çoklu tarife uygulaması yürürlükten kalkıyor, tek zamanlı tarife uygulamasına geçiliyor.

Nizamnameye göre konut tarifesi içinde uygulanmakta olan tüketim tutarındaki yüzde 15 indirim de yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle kalkacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın fiyat tarifeleri belirlendikten sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. BRT

18/02/2022 12:00
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TAGS: elektrik, tarife
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