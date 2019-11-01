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Elektrikte ‘Kış Tarifesi’ başlıyor

3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, kış dönemine geçildi.

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01/11/2019

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Elektrikte ‘Kış Tarifesi’ başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun uygulamaya koyduğu 3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, kış dönemine geçildi.
Kış tarifesi ile ücretler değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri yeniden düzenlendi


Buna göre Kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler ;
22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00

Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00

Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00

Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştiriyor.

BRT

01/11/2019 14:09
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TAGS: Elektrikte, haber, kıbrıs, ‘Kış, Tarifesi’, başlıyor
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