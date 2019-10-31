Elektrikte Kış Tarifesi Yarın Başlıyor
Hafta içi 22.00 - 07.00 en ucuz tarife
31/10/2019
HK
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Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.
Tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), uygulamaya koyduğu 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi.