Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin KKTC’de Uygulanması İçin Anlaşma Sağlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ASELSANNET arasında, inşaatların çipli beton izleme sistemi ile kontrol edilmesini sağlayan Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin (EBİS) KKTC’de uygulanması için anlaşma sağlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve ASELSANNET Genel Müdürü İsmail Karahan ile birer toplantı gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSANNET ile EBİS projesinin hayata geçmesi için sağlanan anlaşma çerçevesinde, ASELSANNET teknik ekibi önümüzdeki hafta KKTC’ye gelerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi, İnşaat Encümeni ve ilgili oda ve birliklerden oluşacak olan ekip ile keşif çalışması yapacak. Proje kapsamında inşaatlar çipli beton izleme sistemi ile kontrol edilecek ve Yapı Denetim Sistemi geliştirilecek.

Müsteşar Bağzıbağlı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim ile yaptığı toplantıda, 2019’da başlayan iş birliği çerçevesinde devam eden yapı işleri birim fiyat listesi oluşturma projesi hakkında istişarelerde bulundu.

Birim fiyat listesi projesi kapsamında ihalelerde kullanılan birim fiyatlar detaylı girdi maliyetleri ile hesaplanıp, elektronik ortamda yayınlanacak.

Müsteşar Bağzıbağlı’nın heyetinde Planlama ve İnşaat Dairesi müdürü Oğuz Akçay, İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Avdan, İnşaat Encimeni Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Gürcafer, Burcu Kutalmış, Uğur Çulhaoğlu ve Planlama ve İnşaat Dairesi mühendisi Sancar Kutalmış yer aldı.

29/02/2020 17:07