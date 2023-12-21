Elektronik sigarada influencer parmağı

Türkiye elektronik sigara ithalini ve satışını yasaklayan ülkeler arasında. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, DSÖ’nün de bildirdiği üzere 74 ülkede insan sağlığına ve halk sağlığına zararlı bu ürünlerle ilgili çocuk ve gençleri ve akabinde insanları koruyucu herhangi bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Dağlı “Türkiye hiçbir zaman bu ülkelerden biri olmamalıdır” dedi. Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise “DSÖ’nün basın açıklamasında kullandığı ’13- 15 yaş arası çocuklar, tüm DSÖ bölgelerinde yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-sigara kullanıyor. Kanada’da 16-19 yaş arası gençler arasında e-sigara kullanım oranları 2017-2022 arasında 2 katına çıktı ve İngiltere’de genç kullanıcı sayısı son 3 yılda 3 katına çıktı’ verileri son derece anlamlı.

Bu beyanda adı geçen ülkelerde e-sigara satışı serbest. E-sigaraların ülkemizde satışının serbest bırakılmaması gerekir. Çocuklarımızın sağlığı devletimizin kararlılığına emanettir. Araştırmalar e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma olasılığının neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor” dedi.

KANSER YAPIYOR



DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, elektronik sigara kullanımı hakkında şunları söyledi: “Çocuklar erken yaşta e-sigara kullanmak üzere hedefe alınıyor ve tuzağa düşürülüyorlar, nikotine alıştırılıyorlar. Esigaralar bağımlılık yapıcı ve sağlığa zararlı. Kanser, kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırıyor. Beyin gelişimini etkileyerek öğrenme bozukluklarına neden oluyor. Hamilelerde fetüsün gelişimini olumsuz etkiliyor.”

BAKAN ÖMER BOLAT:

ELEKTRONİK SİGARA SATIŞINA KARŞIYIZ



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin kürsüde yaptığı konuşmada “Elektronik sigara konusunda Türkiye’de kesin bir yasaklama var. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet olarak elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesinlikle karşıyız. Gümrüklerimizde ciddi yakalama yapılıyor. Son bir ay içerisinde 256 bin ünite elektronik sigara, bir hafta sonra da 125 bin elektronik sigara yakalandı” bilgisini verdi.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ KULLANILARAK ÖZENDİRİLİYOR



DSÖ Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Direktörü Dr. Ruediger Krech: “En az 16 bin çeşit aroması bulunan e-sigaralar sosyal medya ve influencerlar aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Bu ürünlerin bir kısmında çizgi film karakterleri kullanılırken şık tasarımlara sahip ürünler genç neslin ilgisini çekiyor. Çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanımında, birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlarda endişe verici bir artış var.”