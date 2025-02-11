Elektronik sigaranın bağırsaklara verdiği 3 zarar

TikTok hesabında elektronik sigaraların potansiyel zararlarını açıklayan Dr. Sethi, 260 binden fazla izlenen videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Buharlaşan kimyasallar, bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin dengesini bozarak mide-bağırsak problemlerine ve kronik iltihaplanmaya yol açabilir. Araştırmalar, elektronik sigara buharının, bağırsaklardaki yararlı bakterileri azaltabileceğini gösteriyor.''

"Buharlı sigara içmek, bağırsak iltihabını tetikleyebilir. Buharlı likitlerdeki kimyasallar, bağırsak duvarını tahriş ederek, hassas bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkların riskini artırabilir.''

Elektronik sigaraların zararlarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Dr. Sethi, bu tür ürünlerin düzenli kullanımda bağırsak bariyerini zayıflattığını ve bu durumun, zararlı toksinlerin bağırsaklardan geçerek kan dolaşımına karışmasına neden olduğunu belirtti.

Dr. Sethi, elektronik sigarayı bırakmak ya da kullanımını azaltmak isteyenlere birkaç önemli ipucu vermeyi de ihmal etmedi. Dr. Sethi, "Öncelikle net hedefler belirleyin ve nikotin alımınızı kademeli olarak azaltın. Elektronik sigara kullanmak yerine sakız çiğneyin veya egzersiz yapın. Sigara isteğinizi artıran tetikleyicilerden kaçının'' tavsiyelerinde bulundu.