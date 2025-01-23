Elektronik sistemle 322 milyar TL ödedik!

KKTC Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz yıl Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) kapsamında 1 milyon 141 bin 521 adet işlemle, 321 milyar 964 milyon 372 bin liralık ödeme yapıldı.

Merkez Bankası tarafından 2015 yılında uygulamaya konulan ve geçtiğimiz yıl (Nisan 2024) 14 bankanın anında katılımıyla 7 gün 24 saat (7/24) kesintisiz hizmet verecek bir yapıya dönüştürülen EÖS, yurt içi ödeme sistemi olarak kullanılıyor.

Uygulamanın bir yıl sonrası olan 2016 yılında, banka müşterileri EÖS üzerinden 73 bin 546 işlem adedi gerçekleştirirken, 2024 yılında işlem adedi yüzde bin 452 (1.452) artışla 1.1 milyon işlem adedini aştı. EÖS işlemlerinin 2023 yılına göre ise yüzde 46 oranında arttığı dikkat çekti. 2023’te bu rakam 779 bin 684 adet idi.

Banka müşterilerine transfer hizmeti sunan, gerçek zamanlı mutabakat sağlayan ödeme sistemiyle Türk Lirası, Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini olmak üzere dört farklı para birimi üzerinden işlem yapılabiliyor.

Dijital ortamda finansal işlemleri gerçekleştiren ve para transferini sağlayan teknolojik çözümler bütünü olan EÖS kapsamında 2024 yılında yapılan işlemlerin yüzde 84’ü, para miktarının ise yüzde 98,5’i Türk Lirası olarak gerçekleştirildi. Merkez Bankası’nın verilerine göre 947 bin 403 işlemle 317 milyar 204 milyon 753 bin liralık ödeme yapıldı. Diğer üç yabancı para birimiyle yapılan işlemler 184 bin 118 adet, ödeme yapılan miktar ise 4,7 milyar lira civarındaydı.

Bu veriler, banka müşterilerinin Türk Lirası ödemelerinde sistemi tercih ettiğine işaret ederken, tüm bankaların 7/24 sistemine geçmesi için çaba harcanıyor.

EÖS ile yapılan Türk parası işlemlerde 12 bin TL’lik üst limit var. Bu miktara kadar olan işlemler için mobil internet ve ATM’den 6 TL; şubelerden en fazla 24 TL ücret alınıyor. 12 bin TL’nin üzerindeki işlemlerde ise bu ücret 150 ile 600 TL arasında.